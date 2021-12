Chiude questa sera, mercoledì 29 dicembre alle ore 17.30, al Castello Siviller di Villasor, Musica Insieme, un progetto dedicato alla musica e all’aggregazione sociale sostenuto dalla Regione Sarda e dal Comune di Villasor, dove protagonisti sono stati i giovani talenti della Scuola Civica di Musica e alcuni ospiti d’eccezione per una platea variegata di appassionati all’interno della quale sono state coinvolte anche realtà associative che si dedicano al mondo della disabilità come la gloriosa Olimpia Onlus di Carlo Mascia.

Un cartellone articolato in quattro appuntamenti che termina con un gran gala di chiusura dopo la presenza di ospiti illustri come il celebre batterista americano Mike Terrana, la voce della Sardegna Maria Giovanna Cherchi e la cantante pianista e compositrice non vedente Angelica Nioi, della scuderia del grande Mogol e padrona di casa essendo nata e cresciuta a Villasor.

L’ultimo appuntamento dedicato alla chitarra vedrà una folta pattuglia di piccoli virtuosi capitanati da due dei migliori strumentisti isolani, Maurizio Marzo e Franco Corda, che hanno lavorato con giovani strumentisti pronti per una brillante carriera musicale. Si esibiranno

Francesca Piras, Carla Concu, Eleonora e Ludovica Pinna, Filippo Caputo, Arianna Melis, Valerio Lecis, Fabio Vargiu e Filippo Orrù. Presenti due chitarristi virtuosi di fama internazionale Simone Onnis, sardo e primo isolano ad esibirsi alla Carnegie Recital Hall di New Yor e Maurizio Di Fulvio compagno di viaggio di Antonella Ruggiero, Tosca e tantissime altre personalità di primo piano della musica italiana.

Ospite d’eccezione sarà una delle più importanti cantautrici italiane, Grazia Di Michele, per anni seguitissima da milioni di ragazzi per essere stata una delle più amate insegnanti di Amici di Maria De Filippi.

Cantautrice, musicoterapeuta, insegnante di canto, attrice, In oltre 30 anni di carriera, cominciata al Folkstudio e proseguita con le più importanti esperienze in ambito musicale e teatrale, Grazia Di Michele ha percorso molti sentieri artistici e scientifici, senza mai tralasciare l’impegno sociale, rivolto in particolare verso situazioni di ingiustizia e sofferenza. Ha portato il suo contributo concreto nelle cause di sensibilizzazione dei diritti umani, si è fatta ideatrice e promoter della creazione di una incubatrice sonora per bambini nati prematuri, si è attivata sempre in prima linea per la difesa dell’ambiente e degli animali.

Un impegno ben presente anche nei contenuti della sua opera artistica, proposta in Festival prestigiosi e popolari oltre che in importanti ambiti internazionali come l’esibizione presso il Palazzo di vetro dell’ONU nel 2005, in tour di successo, come quello del 2003 in coppia con Toquinho, e nell’intensa attività discografica e teatrale. Ha scritto centinaia di canzoni anche per altri artisti, prodotto giovani talenti, collaborato con numerosi musicisti italiani e stranieri. Tra questi Nicolette Larson, Randy Crawford, Eugenio Finardi, Cristiano De Andrè, Pierangelo Bertoli, Rossana Casale, Ornella Vanoni, Mariella Nava, Josè Feliciano, Toquinho, Tosca, Lucio Fabbri, Luca Madonia, Gino Paoli, Claudio Baglioni, Renato Zero, Massimo Ranieri, Terje Nordgarden, Mario Venuti, Paolo Di Sabatino, Federico Turreni. Ha riproposto le canzoni pacifiste scritte da Italo Calvino in Chiamalavita, un recital teatrale di grande successo e ha portato in scena un testo di Denise Chalèm Di’ a mia figlia che vado in vacanza, un racconto audace e commovente sulle relazioni tra donne nel contesto difficile e drammatico di un carcere.

In tempi più recenti ha intensificato l’attività didattica, cominciata all’Università della Musica di Roma e continuata come insegnante e direttrice di Corso presso il Conservatorio dell’Aquila, quello di Nocera Terinese e il CAMS. È nota, inoltre, la sua partecipazione alla scuola televisiva di “Amici”, in cui insegna canto da più di 10 anni. Protagonista attiva della ricostruzione post sismica dell’Aquila, nel 2102 ha ricevuto il Premio della Città. Fa parte del comitato promotore di “Art. 1”, che lavora perché la tutela del patrimonio artistico e Ambientale – richiamata dall’art. 9 della nostra Costituzione – venga anticipata nell’art. 1, sancendone la primaria importanza. Nel 2014 ha inaugurato il suo blog sull’Huffington Post, intitolato “Le vie dei canti”: un diario del Viaggio attraverso le vie dei canti, reali e metaforiche, che per lavoro percorre quotidianamente in questo nostro Paese. Nel 2015 per la quarta volta ha partecipato al Festival di Sanremo – duettando a sorpresa con Mauro Coruzzi (Platinette) – con il brano Io sono una finestra, accendendo alla finale e aggiudicandosi il premio “Lunezia” per il miglior testo e il premio “Le cento radio” per la migliore interpretazione. In concomitanza con la sua partecipazione al Festival è uscito il nuovo album Il mio blu, il 15° della Sua carriera, un percorso originale e suggestivo tra la musica e la pittura, arte che non ha mai smesso di ispirarla.

Gli ultimi album nel 2018 con “Folli Voli” e prima della pandemia “Sante Bambole Puttane”.

