“Buone notizie per i portuali sardi. Con la legge di Bilancio è stato approvato anche un emendamento che consente la possibilità, per l’Adsp del Mare di Sardegna, di istituire un’Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, nella quale confluiscono i lavoratori in esubero: una battaglia che ho combattuto con determinazione, fondamentale per i lavoratori portuali, al fianco di Franco Stara, consigliere regionale di Italia Viva in Sardegna, il cui lavoro e il cui impegno sono stati determinanti al raggiungimento dell’obiettivo”. Lo annuncia in una nota Giuseppe Luigi Cucca, Vicepresidente di Italia Viva in Senato.

