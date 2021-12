Hanno cercato di varcare la frontiera dall’aeroporto internazionale di Cagliari-Elmas imbarcandosi sul volo Ryanair diretto a Londra esibendo tre passaporti elettronici rumeni falsi. Ma dopo le verifiche effettuate tramite le apparecchiature in dotazione alla Polaria e dai successivi approfondimenti della polizia di Frontiera è emersa la falsità dei documenti, confermata anche dal Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia (il collaterale organismo estero di Bucarest ha comunicato che i passaporti in questione non risultavano essere stati rilasciati alle persone segnalate ma ad altri cittadini rumeni.)

Per questo ieri tre cittadini di nazionalità georgiana sono stati fermati ad Elmas. Accompagnati immediatamente negli uffici di Polizia, i passeggeri hanno confessato di essere cittadini georgiani e di aver tentato di attraversare la frontiera con un documento falso per poter raggiungere il Regno Unito. I tre sono stati quindi arrestati per i reati di “Possesso e fabbricazione di documenti di identità falsi” e “Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri”.

Giudicati per direttissima nella mattinata seguente, i soggetti sono stati condannati a 12 mesi di reclusione, con la concessione della pena sospesa ed il nulla osta all’espulsione. L’episodio di ieri segue un altro arresto avvenuto nella sera del 23 dicembre nei confronti di un altro cittadino straniero trovato anch’egli in possesso di un passaporto falso in procinto d’imbarcarsi su un volo diretto in Gran Bretagna.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it