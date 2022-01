Se c’è un luogo comune da sfatare è qwuello secondo cui nei Paesi occidentali l’età media della popolazione è in continuo aumento. Un grafico che si basa su dati del 2019 dice il contrario: nel Nord Europa la popolazione è mediamente molto più giovane di quella del Mezzogiorno italiano. In arancione e in rosso le regioni europee con la maggiore concentrazione di giovani, in rosa quelle con maggiore concentrazione di anziani.

Il grafico esamina gli effetti dell’invecchiamento demografico nell’Unione europea (UE), che saranno verosimilmente di cruciale importanza per i decenni a venire. I tassi di natalità costantemente bassi e la maggiore aspettativa di vita stanno dando nuova forma alla piramide delle età dell’UE-27; il cambiamento più rilevante sarà presumibilmente il netto invecchiamento della struttura demografica di alcuni Paesi, tra cui la Sardegna. Ma una regione di anziani che futuro può avere?

