I Placebo sono un gruppo musicale britannico formato dal cantante e chitarrista Brian Molko e dal bassista Stefan Olsdal e in attività dal 1994. Al 2014, hanno venduto oltre 13 milioni di dischi.

Sono noti per aver portato avanti uno stile musicale molto variegato, che ha saputo spaziare dal britpop al post-grunge, passando per neo-glam, punk rock e diverse sperimentazioni elettroniche; in particolare, nei primi album uniscono glam rock a forti sonorità punk.

Jesus’ Son è un singolo del gruppo musicale britannico pubblicato il 19 agosto 2016 come secondo estratto dalla nona raccolta A Place for Us to Dream. E’ ancora un clamoroso successo, con 2,3 milioni di visualizzazioni.

Il brano appare anche nell’EP Life’s What You Make It, uscito anch’esso nel 2016, ed è stato pubblicato in vari formati con la cover dei Talk Talk Life’s What You Make It sul lato B.

Il video, diretto da Joe Connor e con la fotografia di James Henry, è stato girato in Sardegna, nel villaggio di San Salvatore nell’oristanese e sulla spiaggia di Scivu, nel Medio Campidano. Nel videoclip il brano dei Placebo è preceduto dal testo di un’antica canzone in sardo, che viene recitato da una voce fuori campo e dice: “Custos contos no hana printizpiu e mai hana a aere fine. Sempere semus istaos”. “Queste storie, non hanno principio ne fine, perché siamo sempre stati”.

Nel video immagini della band che interpreta il brano vengono alternate a scene del carnevale sardo, con figuranti che indossano costumi tradizionali.

Il testo della canzone

Stare in piedi, stare all’attenzione

Il momento ti è passato

Ora è il resto della tua vita

Oserei dire che

Le tue risate mi fanno piangere

Un granello di polvere nei miei occhi

E io non ho paura e beatitudine, eccomi qui

Non mi vergogno di non aver fatto nulla

Sono una cavalcata che cade una ad una

Ma sto bene proprio come il figlio di Gesù

Osso, pomo della discordia

Ho perso il conto delle volte

Ti ho detto fottutamente addio

In una buona, direzione ordinata

Per tirarti fuori dal pantano

Il tuo universo in fiamme

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it