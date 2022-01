Introdotta nel 2018, la proposta dell’amministrazione comunale di Ollolai di vendere alcuni immobili del paese a un solo euro ( a fronte dell’impegno, da parte dei nuovi proprietari, di affrontare le spese di ristrutturazione) fu un grande successo. l’amministrazione di allora aveva indetto un bando per l’assegnazione di immobili a uso abitativo al prezzo simbolico di 1 euro.

Il progetto, nato per ripopolare il borgo e incentivare il ricambio generazionale, mise il paese della Barbagia al centro della scena mediatica e politica. A Ollolai è arrivato perfino un reality show, l’olandese Het Italiaanse Dorp.

Oggi l’iniziativa apre un altro capitolo, dando la possibilità a tutti i cittadini del mondo di affittare, sempre a un euro, cinquanta tra abitazioni e locali commerciali.

Promotori del progetto, insieme al Comune, sono la cooperativa Comunità di Ollolai e la confederazione Aepi (Dipartimento Nazionale Aree rurali e montane) che, a fronte del pagamento del canone di locazione, promette ai partecipanti notevoli vantaggi in termini economici. Da bonus bebè triennali a contributi per il trasporto pubblico, dai libri scolastici gratuiti ad attività ludico-ricreative.

Come partecipare

Possono inoltrare la richiesta di affitto cittadini italiani e stranieri che intendano trasferire la propria residenza nel Comune di Ollolai e siano in grado di dimostrare, in sede di colloquio, di avere un progetto di vita legato al territorio.

Come indicato nel bando, il canone di affitto, pari a un euro, resterà invariato per i primi cinque anni, dopodiché subirà le regole del mercato per stabilirsi intorno ai 250 euro mensili.

Il progetto “Case a un euro”, promosso dall’amministrazione del paesino in provincia di Nuoro, fa parte di un quadro più ampio che comprende circa cinquantasette borghi in tutta Italia.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it