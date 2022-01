Un pregiudicato trentenne è stato denunciato a piede libero per lesioni personali aggravate, danneggiamento e porto d’armi ed oggetti atti ad offendere per aver ferito un ragazzo di 35 anni dopo una violenta lite scoppiata in un noto locale in via Mameli. Nei giorni scorsi giorni, la Squadra Volante della Polizia di Cagliari è intervenuta all’interno del locale dopo aver ricevuto la segnalazione di una persona ferita a seguito di una lite. Gli Agenti sul posto hanno effettivamente trovato un giovane di 35 anni, con evidenti lesioni sul volto ed una lieve ferita da arma da taglio. Il giovane è stato immediatamente soccorso dagli operatori del 118 e trasportato al Pronto Soccorso di Monserrato in codice verde. La vittima ha subito anche il danneggiamento della propria autovettura, posteggiata all’esterno del locale.

I poliziotti, grazie all’ausilio della Polizia Scientifica, sono riusciti ad eseguire i rilievi e ricostruire gli eventi, riuscendo a identificare quale autore dei fatti un giovane trentenne che nel frattempo si era allontanato in compagnia di altri quattro ragazzi presso un altro locale, nell’adiacente via Caprera. Non sono ancora noti i motivi dell’aggressione. L’aggressore, persona già nota alle Forze di Polizia per numerosi precedenti, è stato denunciato a piede libero per lesioni personali aggravate, danneggiamento e porto d’armi ed oggetti atti ad offendere.

