“Il Ministero del Lavoro è pronto a mettere in campo le misure che servono, ma devono essere funzionali a un progetto industriale che deve venire dai ministri Giorgetti e Giovannini e dalle regioni Sardegna e Lombardia. Quindi chiediamo per l’ennesima volta che parlino e si rapportino con il collega Orlando, lo chieda finalmente anche il presidente Solinas in persona. Se si vuole si può ancora fare qualcosa”. Lo afferma la presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura (Pd), che ha parlato oggi con il ministro del Lavoro Andrea Orlando dopo che sono state ricevute le prime lettere di licenziamento per i 1.322 lavoratori Air Italy.

“Tutto quello che ancora si può fare va tentato e – aggiunge la parlamentare dem – mi aspetto che lo si faccia. Dopo mesi di impegno e di sollecitazioni, dopo aver conquistato i sei mesi di cig per i lavoratori Air Italy e non aver ricevuto risposte, sento un grande sconforto. Ma lotterò fino all’ultimo minuto”.

