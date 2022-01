Una selezione di trenta indicatori statistici su base provinciale, contenuti nella 32ª edizione della Qualità della vita del Sole 24 Ore pubblicata lo scorso lunedì 13 dicembre, rende noto un record che riguarda la città di Nuoro. Nel capoluogo della provincia del centro Sardegna si trovano le abitazioni più grandi d’Italia: circa 112 mq per famiglia, contro una media di 75 mq a livello nazionale.

La relazione, che si occupa di verificare parametri meno noti rispetto ai trend generali del benessere, è una selezione zeppa di curiosità. L’Italia dei primati va da Napoli con il più ricco patrimonio museale, a Belluno con il minor numero di liti in tribunale. Caserta è la provincia con meno anziani (di 65 anni e più) ogni 100 residenti in età attiva. La migliore qualità dell’aria si registra ad Agrigento. E Viterbo primeggia sia nella produzione di energia da fonti rinnovabili, circa 2.007 kWh rispetto ai 500 prodotti in media nei territori provinciali nel 2020, sia per il minor numero di esposti contro l’inquinamento acustico.

