Lunghe code al freddo per i dipendenti dell’ospedale SS Trinità di Cagliari che dovevano fare il tampone molecolare, impossibilità di effettuarlo per il personale di altri presidi sanitari. Sono tante le segnalazioni per i disagi causati dalla mancata esecuzione del tampone molecolare Covid, disposto dalla sorveglianza sanitaria aziendale ai dipendenti della Asl di Cagliari.

La denuncia è contenuta in una lettera inviata al Direttore Generale Marcello Tidore dai segretari provinciali della FIALS Cagliari Giampaolo Cugliara e della FIALS Sanluri Giampaolo Mascia.

“Dal presidio ospedaliero “S.S. Trinità” di Cagliari sono state segnalate non solo surreali code di decine di metri, al freddo, ma anche interruzioni nell’esecuzione di questo importante controllo, lasciando i dipendenti esterrefatti ed indignati – scrivono Cugliara e Mascia -. Dal presidio ospedaliero “San Giuseppe” di Isili invece i dipendenti del servizio emodialisi lamentano l’impossibilità dell’esecuzione del tampone perché non si comprende a quale direzione sanitaria sia affidata la competenza della loro sorveglianza sanitaria e quindi la prescrizione di tale esame! Tutto questo quando l’evidenza dei numeri nazionale certifica, impietosa, il vertiginoso aumento dei casi di positività tra il personale sanitario”.

Per La FIALS questa situazione è “assolutamente inaccettabile, poiché con la salute dei dipendenti, vera spina dorsale del sistema sanitario, non si scherza!!!! Non vorremmo trovarci innanzi all’ennesima stagione dei proclami, che nel recentissimo passato hanno portato tantissime promesse ma nessun fatto tangibile per i dipendenti”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it