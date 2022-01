Chiudere o non chiudere le scuole? Dopo le crescenti preoccupazioni dovute all’aumento dei contagi e le informazioni ufficiose sfuggite di mano alle autorità isolane, il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu rafforza quanto sostenuto nei giorni scorsi dal Coordinamento dei Presidenti dei consiglio di circolo e di Istituto e ribadisce la sua contrarietà all’ipotesi di una chiusura degli istituti cagliaritani, proponendo a sua volta che il Comune di Cagliari dia un supporto alla Regione e alle istituzioni sanitarie per uno screening di massa degli studenti su base volontaria e gratuita da realizzare in questo ultimo scampolo di vacanze.

“Molti cittadini e giornalisti in queste ore mi scrivono chiedendomi quali siano le intenzioni dell’Amministrazione rispetto alla ripresa delle lezioni a scuola – ha scritto Truzzu sui suoi social -. Chiudere o non chiudere? Rispetto all’anno scorso nello stesso periodo abbiamo minori contagi, meno positivi e un numero di persone in terapia intensiva infinitamente inferiore. Un anno fa la campagna vaccinale non era ancora iniziata. Oggi i risultati sono incontrovertibili. Come ho già detto in altre occasioni, sono contrario alla chiusura delle scuole. Non è giusto privare i nostri ragazzi di momenti fondamentali per la loro vita. La mia proposta per garantire la ripresa con minori rischi possibili è che la Regione metta in sicurezza il sistema scolastico attivando uno screening di massa, gratuito e su base volontaria, per tutti gli studenti che dovranno ritornare a scuola dopo le vacanze natalizie, utilizzando i tamponi a disposizione del servizio sanitario pubblico. Sono dunque d’accordo con quanto sostenuto dal Coordinamento dei Presidenti dei consiglio di circolo e di Istituto proprio in queste ore: screening per tutti gli studenti e riapertura il 10 gennaio. Ovviamente, l’Amministrazione è totalmente a disposizione per affiancare Regione e istituzioni sanitarie nel lavoro organizzativo, utilizzando i giorni a disposizione fino alla fine della settimana”.

