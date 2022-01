Sono tre i grandi elettori sardi che parteciperanno all’elezione del nuovo Presidente della Repubblica, il 24 gennaio prossimo. Il Consiglio regionale della Sardegna è pronto a fare i nomi nell’Aula convocata per martedì 11 gennaio e presieduta dal presidente Michele Pais.

Secondo la prassi, i consiglieri sardi hanno sempre scelto come rappresentanti dell’Isola: il presidente della Regione in carica, quindi in questo caso spetta a Christian Solinas; il presidente del Consiglio, dunque lo stesso Michele Pais; un rappresentante delle forze minoritarie, che dovrebbe essere il capogruppo PD Gianfranco Ganau, ex presidente del Consiglio regionale nella scorsa legislatura e già grande elettore nell’anno in cui fu nominato Sergio Mattarella.

