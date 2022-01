Lo studente del Conservatorio musicale “Luigi Canepa” di Sassari Francesco Corrias è stato scelto tra i tredici autori dal “Computer Music Multidisciplinary Research Symposium” di Tokyo. Tra le iniziative che indagano i sistemi di intelligenza artificiale in ambito musicale, quella della capitale nipponica è la più ambita al mondo.

Lo studente di Dorgali, iscritto al biennio di Musica Elettronica, è l’autore di “It was a calm and relaxing night”, ispirato alla famosa composizione di Johannes Brahms “Berceuse Wiegenlied” (op: 49, N° 4), ma anche al filosofo Cartesio, al dubbio metodico e alle discipline affidabili, come algebra e geometria, approfondite da Corrias nei suoi studi sassaresi coi docenti Walter Cianciusi e Riccardo Sarti.

