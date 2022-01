Stop alle corse Cagliari-Civitavecchia, andata e ritorno, dal 21 marzo 2022. I viaggiatori residenti nel Sud Sardegna che vorranno attraversare il Tirreno a partire dalla prossima primavera, dovranno presentarsi agli scali di Olbia e Porto Torres.

A farlo notare è un utente del gruppo social “Parliamo di Cagliari”, che pone il problema agli altri partecipanti: “AAA Cercasi, esponenti della maggioranza, esponenti dell’opposizione, in Regione, nei comuni del Sud Sardegna che si facciano sentire per la tratta Cagliari – Civitavecchia – Cagliari, attualmente limitata sino a marzo (cioè fra 3 mesi)”, scrive. Ed effettivamente se si fa un veloce controllo sul sito traghettilines.it l’ultima data disponibile per lasciare l’Isola è proprio quella indicata.

“Non è possibile organizzare niente – si legge ancora nel post -. Chi decide di programmare oggi un viaggio in Sardegna deve obbligatoriamente prenotare per la felicità del Nord Sardegna da Olbia o Porto Torres. Ma è veramente possibile che i politici cagliaritani siano così menefreghisti da non fare neanche una minima protesta?”.

