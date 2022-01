Il Piano di ripresa e resilienza – un fiume di denaro all’Italia dato in prestito dall’Europa all’Italia per due terzi – rischia di diventare un flop per il Sud Italia – e per la Sardegna per soprammercato.

I tempi di attuazione del Pnrr – spiega Antonio Fraschilla in un articolo de l’Espresso – non sono compatibili con il pessimo stato della macchina burocratica del Sud dopo decenni di tagli al personale e ai trasferimenti, e a riprova di questo in commissione Ambiente e lavori pubblici alla Camera è scoppiato il caso della linea di intervento sui piani Urbani.

Si tratta di un fondo da 2,7 miliardi di euro destinato alle Città metropolitane per avviare la riqualificazione di aree e quartieri. In particolare, con il Piano si finanziano progetti «aventi ad oggetto la manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di aree pubbliche e di strutture edilizie pubbliche esistenti, il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, interventi finalizzati a sostenere progetti legati alle smart cities, ed i relativi soggetti attuatori nell’ambito dell’area metropolitana».

Il problema sono le date e le regole. Le Città metropolitane entro il 31 marzo devono presentare le istanze di finanziamento e avere un livello di avanzamento «non inferiore alla progettazione preliminare o studio di fattibilità tecnico economica».

Praticamente impossibile, in enti che già non riescono ad affrontare l’ordinario, pensare che queste strutture in tre mesi possano presentare studi di fattibilità.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it