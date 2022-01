Raid incendiario questa notte nel pieno centro commerciale di Cagliari. I vigili del fuoco del comando di Cagliari sono intervenuti verso la 1,30 in via Cocco Ortu (di fronte al mercato di San Benedetto) dove erano state date alle fiamme quattro auto. La squadra arrivata sul posto ha messo subito in sicurezza lo scenario con l’aiuto di un’auto botte arrivata sempre dalla sede centrale. Sono intervenuti anche i carabinieri per accertare la natura del rogo.

