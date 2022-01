Sì al vaccino. Dovrà essere tutt’al più il medico dell’hub vaccinale a decidere, in base alla documentazione prodotta dai genitori e alle valutazioni di sua competenza, se il trattamento vaccinale è idoneo ad assicurare la migliore tutela della salute del minore e a individuare il vaccino adatto al caso di specie. Lo ha deciso il Tribunale di Cagliari, interpretando la volontà di un minorenne di Cagliari, F.M. di 14 anni, di vaccinarsi nonostante il disaccordo dei genitori.

“Sentito all’udienza del 21.12.2021 il minore che ha dichiarato di volersi sottoporre alla vaccinazione per riprendere una normale vita sociale e ritenendo tale scelta utile per evitare la diffusione del virus -. scrive il collegio presieduto dal giudice Ignazio Tamponi -. Considerato che a livello governativo vi è l’indicazione a procedere all’immunizzazione della più ampia platea possibile di ragazzi tra i 12 ed i 18 anni; che la società italiana di pediatria raccomanda la vaccinazione per tutti i bambini e gli adolescenti di età pari o superiore a 12 anni privi di controindicazioni per gli specifici vaccini autorizzati per età; che dunque i benefici della vaccinazione devono ritenersi superiori ai rischi in tutte le fasce di età, comprese quelle più giovani che sono anche quelle in cui la circolazione del virus è più elevata per la maggiore socializzazione; considerato che la somministrazione del vaccino è subordinata a controllo medico sul vaccinando all’atto della inoculazione; reputato pertanto opportuno autorizzare la vaccinazione di F.M., salva ogni diversa valutazione di competenza del medico dell’hub vaccinale, che, presa visione della documentazione che sarà prodotta dalle parti e svolta ogni altra eventuale valutazione di sua competenza, se accerterà che il trattamento vaccinale è idoneo ad assicurare la migliore tutela della salute del minore individuerà altresì il vaccino adatto al caso di specie”. Per questo il Tribunale, interpellato dal padre del ragazzo, E. M., ha autorizzato la vaccinazione, salva ogni diversa valutazione di competenza del medico dell’hub vaccinale e con l’impiego del vaccino ritenuto adatto al caso di specie.

