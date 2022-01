Mentre la variante Omicron sta contagiando l’intero pianeta, gli esperti hanno individuato in 12 pazienti nel sud est della Francia una nuova mutazione del coronavirus Sars-CoV-2: si tratta della IHU, una variante importata dal Camerun, zona di provenienza del paziente zero. La nuova variante è che è tenuta in stretta osservazione dall’Organizzazione mondiale della Sanità.

Secondo gli scienziati, questa nuova variante – che discende dalla linea di un’altra variante, B.1.640 (identificata per la prima volta in Congo e in Francia nel settembre 2021) – sembrerebbe avere 46 nuove mutazioni e 37 delezioni più di Omicron. Per i dodici pazienti positivi, che vivono nella stessa area geografica del sud-est della Francia, il sistema che intercetta le mutazioni (il qPCR) associate alla variante ha mostrato una combinazione atipica. Il sequenziamento di questa variante ha rivelato 46 mutazioni e 37 delezioni con conseguente 30 sostituzioni di amminoacidi e 12 delezioni. Quattordici sostituzioni di amminoacidi, tra cui N501Y ed E484K, e 9 delezioni si trovano nella proteina Spike. “È evidente – sottolineano gli esperti – l’imprevedibilità delle varianti di Sars CoV-2”.

