Continuano ad aumentare i contagi in Sardegna. Oggi nell’isola si registrano 1296 ulteriori casi confermati di positività al COVID, sulla base di 3976 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 20093 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 22 (3 in più di ieri), quelli in area medica sono 173 ( 1 in meno di ieri). Aumentano ancora i casi di isolamento domiciliare: 12164 (1039 in più di ieri). Si registrano 2 decessi: una donna di 67 anni, residente nella provincia di Nuoro, e 1 uomo di 89 anni, residente nella provincia di Sassari.

