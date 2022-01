I cagliaritani sono abituati alle morie di pesci che ciclicamente si verificano nel Parco di Molentargius. Di solito sono i muggini a boccheggiare nel canale di Terramaini (meglio noto per i cagliaritani doc come “mammarranca”), solitamente nei periodi primaverili in cui nell’acqua c’è carenza di ossigeno.

Ma cosa ci faceva un tonno rosso morto a Molentargius?

Se lo deve essere chiesto il nostro lettore che portando la figlioletta a vedere i fenicotteri rosa si è imbattuto in questo grosso esemplare, specie abbastanza inusuale per le acque del compendio protetto cagliaritano, ed ha scattato queste singolari foto.

