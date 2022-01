E’ avvenuto regolarmente tra il 15 novembre e il 2 dicembre in Sardegna il riposizionamento delle frequenze assegnate alle emittenti televisive sulla banda sub 700. L’ultima tappa della rimodulazione, che ha comportato per molti la necessità di acquistare un nuovo decoder, è avvenuta lo scorso 4 gennaio quando sono state riorganizzate le frequenze relative ai principali canali RAI.

Molti telespettatori, nell’hinterland cagliaritano, lamentano che – nonostante la risintonizzazione dei televisori (soprattutto quelli più moderni – i canali della Rai sono spariti oppure sono reperibili solo quelli in HD (canali 501-502-503). In qualche caso le reti Rai locali ricevute dai tv sono quelle della Liguria o di altre regioni.

“C’è un problema con le reti RAI? Non ricevo 1,2 e 3 segnale debole o assente”, scrive un utente della pagina Fb Quartu e dintorni, problemi e soluzioni.

Ma a quanto sembra dai commenti non è l’unico ad avere riscontrato qualche problema.

