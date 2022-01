Il 6 gennaio 2021 Capitol Hill, il Campidoglio degli Stati Uniti, veniva presa d’assalto dai sostenitori del presidente uscente Donald Trump per contestare l’attendibilità del risultato delle elezioni presidenziali del 2020, che vedeva Joe Biden vincitore.

Nella stessa giornata, iniziò a circolare una foto sul web in cui si mostrava la bandiera dei quattro mori, onnipresente alle manifestazioni pubbliche di piazza in ogni parte del globo. L’immagine diventò subito virale. In tanti ci credettero e la condivisero a loro volta, ma, come era presumibile, si trattava di una fake news. A smascherarla il team di Butac (Bufale un tanto al chilo), che mostrò la foto originale poi modificata e fatta circolare sui social a più non posso.

