I no vax si son dati appuntamento per sabato 8 gennaio a partire dalle 16 per manifestare contro l’obbligo vaccinale per gli over 50 e l’esibizione del Super Greenpass. Sono decine le piazze di tutta Italia che ospiteranno la protesta di coloro che si oppongono alla “dittatura sanitaria”, tra cui piazza del Popolo a Roma, piazza Castello a Torino, piazza del Duomo a Milano e piazza Dante a Napoli.

In Sardegna sono sette le piazze da cui partiranno i cortei no vax: piazza Garibaldi a Cagliari, piazza d’Italia a Sassari, piazza San Simplicio a Olbia, piazza Sebastiano Satta a Nuoro, via Vittorio Emanuele ad Alghero, piazza Lamarmora a Iglesias, piazza Roma a Oristano.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it