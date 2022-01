Se una settimana fa era quasi dato per certo che a eleggere il nuovo Presidente della Repubblica, lunedì 24 gennaio, sarebbero stati il governatore Solinas, il presidente del Consiglio regionale Pais e l’esponente dem dell’opposizione Ganau, oggi non è più così.

Nelle ultime legislature, la prassi voleva che a rappresentare l’Isola fossero il presidente della Giunta e del Consiglio e il capogruppo del partito d’opposizione con più componenti. A opporsi a una tradizione ormai consolidata, però, sono proprio gli esponenti del gruppo di maggioranza, che mercoledì 12 gennaio si presenteranno in Consiglio per eleggere i tre grandi elettori sardi. Precisamente, è l’intergruppo formato da Udc, Forza Italia e Riformatori a non essere convinto dato che Solinas e Pais andrebbero a sedere nello stesso gruppo politico: Lega-Psd’Az. Tra i due possibili candidati, chi rischia di più è certamente Pais.

D’altra parte, anche all’opposizione c’è un po’ di maretta, con Progressisti e M5S non troppo entusiasti di convergere su Ganau, scelta decisa dai dem senza coinvolgere i “compagni” di banco.

Il giorno prima dell’elezione, martedì 11 gennaio, si terrà una riunione dei capigruppo durante la quale si tenterà di trovare un punto d’accordo tra le varie parti.

