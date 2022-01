Nella sola giornata di ieri oltre 15 mila over 50 hanno abbandonato indugi e perplessità e si sono recati a fare la prima dose del vaccino. Secondo i dati della Presidenza del Consiglio dei ministri nella giornata di ieri, venerdì 7 gennaio, sono state somministrate 65 mila prime dosi di vaccino: il 60% in più rispetto alla media giornaliera registrata nella settimana precedente (31 dicembre – 6 gennaio). Con riferimento alla fascia di età over 50, il dato di ieri – pari a 15.239 – rappresenta il triplo di quello medio registrato nei sette giorni precedenti, pari a circa 5.500 prime somministrazioni al giorno

