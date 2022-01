Le sedi operative di Cagliari dove si effettuano gli screening anti-Covid per permettere agli studenti di tornare a scuola dopo la pausa natalizia sono quattro, e si trovano nelle palestre di via Piceno, via Koch, via Fosse Ardeatine a Pirri e via Garavetti.

Domenica 9 gennaio prevista la seconda giornata, negli orari dalle 9 alle 18.

Studenti, insegnanti e genitori nella prima giornata sono stati in fila per il tampone nel massimo rispetto delle norme di distanziamento. La massima sicurezza verrà garantita anche nella giornata di oggi.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it