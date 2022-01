I social, talvolta, possono fare la differenza. Ne sono consapevoli i promotori della campagna #troviamomassimo, che circola sul web ormai da giorni. “Massimo Frau è sparito da Fluminimaggiore una settimana fa e non si hanno più notizie. Potrebbe essere confuso e disperso in qualche paese del Sud Sardegna. Condividiamo nella speranza di ritrovarlo sano e salvo”, scrive in un post la pagina Facebook “Visit Sud Sardegna”.

L’uomo di 52 anni nel pomeriggio di domenica 2 gennaio si è allontanato dalla sua abitazione, nel paese in provincia del Sud Sardegna, e non ha più fatto ritorno.

Proseguono senza sosta le ricerche condotte dal pronto intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Iglesias, gli operatori TAS (Topografia Applicata al Soccorso), il nucleo SAF (speleo alpino fluviale) del Comando dei Vigili del Fuoco di Cagliari, il nucleo cinofili, e il nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto). Coinvolti anche i Carabinieri, tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Sardegna, la Guardia di Finanza, volontari della Protezione Civile di Fluminimaggiore, e il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.

