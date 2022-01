Sono 1.731 le persone controllate e 3 gli indagati. Questi i risultati conseguiti dal compartimento polizia ferroviaria per la Sardegna nel periodo delle festività natalizie, dal 18 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022, grazie all’intensificazione dei sevizi di controllo nelle stazioni e a bordo treno, anche per il rispetto delle norme anti Covid.

Nel complesso sono state 159 le pattuglie impegnate, di cui 120 nelle stazioni, 6 lungo linea e 13 a bordo di 23 convogli. A questi si aggiungono i 6 servizi antiborseggio in abiti civili per prevenire e contrastare, in particolare reati come furti e truffe, solitamente in aumento nei periodi di festa anche in ragione del maggior afflusso di passeggeri.

Le operazioni si sono svolte con regolarità e senza rilevare alcuna criticità.

