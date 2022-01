Superare il vecchio modello e adottare una nuova e più moderna continuità territoriale capace di coniugare in modo più elastico il diritto alla mobilità dei sardi con la possibilità di attrarre a prezzi abbordabili i turisti provenienti dalle destinazioni italiane.

Se ne parlerà domani 11 gennaio 2022 presso l’Aula Consiliare del Comune di Pula, durante un incontro tra Sindaci, Amministratori ed esperti del Settore trasporti in merito alla continuità territoriale aerea. La riunione sarà occasione di confronto sullo studio del nuovo bando della continuità territoriale e del suo impatto sul centro e sud Sardegna.

Tra i relatori saranno presenti Gianfranco Fancello e Roberto Devoto dell’Università di Cagliari e Sandro Usai di Ablativ Srl.

Coordineranno la Sindaca di Pula Carla Medau e il Presidente dell’ANCI Emiliano Deiana.

“Sarà un’ulteriore occasione per esprimere la nostra preoccupazione per una continuità aerea che non è al passo con le esigenze turistiche delle nostre comunità” afferma la Sindaca Medau (potete ascoltare qui la sua intervista).

L’accesso all’Aula Consiliare sarà consentito con green pass rafforzato e mascherina Ffp2, e rispettando la capienza massima in base alle normative anti Covid-19.

Sarà possibile seguire la diretta in streaming collegandosi alla piattaforma Jitsi al link https://meet.jit.si/ContinuitàTerritorialeSarda

