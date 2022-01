“Torniamo a chiedere, questa volta assieme al presidente Solinas, che i lavoratori Air Italy abbiano lo stesso trattamento di quelli di Alitalia. Sono pronta a dare tutto il sostegno necessario affinché si trovi una soluzione e si evitino i licenziamenti, ad esempio inserendo un norma ad hoc nel decreto in corso d’opera sulla cassa integrazione”. Lo dichiara la presidente della Commissione Lavoro della Camera Romina Mura (PD), dopo che il governatore sardo ha manifestato la volontà di adoperarsi per il blocco immediato dei licenziamenti dei lavoratori della compagnia aerea.

“Dallo scorso maggio – prosegue Mura – ho insistito affinché il Governo considerasse Air Italy e Alitalia come crisi unitarie di settore e fossero inserite entrambe nelle trattative per la costituzione della newco Ita: quella opportunità è passata, lavoriamo tutti assieme sulle possibilità presenti. Se chi ha ruoli istituzionali e di Governo vuole finalmente fare questa battaglia e far sentire il suo peso per salvare i lavoratori, in Parlamento mi troverà dalla stessa parte. Le continue interlocuzioni che sto tenendo con l’assessora Alessandra Zedda sono rivolte a fare la miglior sinergia possibile”.

