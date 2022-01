Anche in Sardegna è corsa alle prime vaccinazioni, dopo l’entrata in vigore del Super Green pass. In un giorno sono state somministrate 3500 prime dosi.

Continuano poi le somministrazioni ai bambini tra i 5 e gli 11 anni, che hanno raggiunto oltre 15mila dosi su un totale di 83mila minori.

Nell’Isola, le persone vaccinate sono 1.278.780 (1.227.676 con doppia dose e 51.104 monodose, una media di 1.103 al giorno), pari all’80% della popolazione complessiva e al 100% dell’obiettivo di copertura vaccinale.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it