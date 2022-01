“Alzheimer: quando la memoria ti tradisce” è il tema dell’incontro-dibattito che si terrà venerdì 14 gennaio nella Sala degli Affreschi dell’ex Convento dei Cappuccini in via Brigata Sassari 35, a Quartu Sant’Elena. Organizzato dall’associazione “Socialismo Diritti Riforme”, in collaborazione con la Fidapa quartese, l’appuntamento, in programma alle 16,30, si avvale del Patrocinio dell’Amministrazione comunale quartese che ha messo a disposizione anche la prestigiosa Sala Convegni. L’incontro intende richiamare l’attenzione su un argomento che riguarda la qualità della vita di un’ampia fetta di famiglie con genitori o parenti anziani.

L’incontro vedrà nell’ordine l’intervento (“Dal sospetto diagnostico al percorso di cura”) della medica geriatra Maura Serri, del reparto di Geriatria dell’ospedale Santissima Trinità/Covid 3 Binaghi di Cagliari, che si soffermerà sullo sviluppo della malattia a partire dai primi inquietanti segnali del disagio, fino al riconoscimento del grave disturbo progressivo invalidante. Seguirà la relazione (“Alzheimer: quali diritti?”) di Michela Medda, esperta in previdenza, che illustrerà il percorso per accedere alla normativa e le opportunità per poter fruire dei servizi e del sostegno economico. Rina Salis Toxiri, psicologa, past presidente della Fidapa Quartu, avrà invece i compito di ricordare Gabriella Busonera, medica, endocrinologa, già consigliera dell’Assemblea sarda, “mamma” della legge regionale che garantisce i farmaci gratuiti ai malati di Alzheimer (“Una donna che vedeva lontano: Gabriella Busonera”).

L’appuntamento sarà preceduto dai saluti di Valentina Pulina e Maria Lucia Fancellu, presidenti rispettivamente della Fidapa di Quartu Sant’Elena e del distretto Sardegna, e delle autorità istituzionali. A coordinare l’incontro, che prevede uno spazio dedicato alle testimonianze e al dibattito, sarà Carla Massa, vice presidente di “Socialismo Diritti Riforme”.

“L’iniziativa – sottolinea Maria Grazia Caligaris di SDR, che illustrerà le ragioni dell’incontro – intende affrontare, attraverso specialisti di diversi ambiti, un tema che interessa le famiglie in cui convivono persone anziane. In questi ultimi anni il Covid e le sue varianti hanno fatto mettere tra parentesi la realtà di una malattia progressiva, fortemente invalidante che condiziona pesantemente la vita quotidiana delle famiglie. Momenti difficili che possono essere affrontati con maggiore serenità con il supporto di diversi professionisti e l’aiuto dei farmaci. La qualità alla vita dei pazienti e dei loro familiari non può prescindere dall’esercizio dei diritti a cui SDR dedica uno specifico spazio. L’occasione è utile anche per riflettere sulle reti di assistenza e sulla tutela della dignità della persona malata offrendo quindi un’occasione di conoscenza e di stimolo alle Istituzioni”.

L’accesso alla sala è consentito solo a coloro che sono provvisti di mascherina Ffp2 e Green pass. Molto gradita la prenotazione alla mail: info@socialismodirittiriforme.it

