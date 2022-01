Sembrava iniziata bene per il Bologna, che ieri sera ha sfidato la squadra di casa all’Unipol Domus. Al 54′ Orsolini la mette a segno. Poi il Cagliari recupera con Pavoletti (71′) e due minuti prima del fischio dell’arbitro, chiude 2-1 con l’affondo di Pereiro (90’+3′).

La sconfitta non è andata giù al tecnico dei bolognesi, Sinisa Mihajlovic. Ai microfoni di Dazn, infatti, l’allenatore serbo non le ha mandate a dire: “Negli ultimi venti minuti siamo calati – ha commentato – come era normale che accadesse perché la condizione fisica non era ottimale”. E poi il sassolino contro i rossoblù: “La cosa che mi dispiace di più è aver disputato questa partita: non si doveva giocare. O come minimo si poteva rinviare di un giorno, ma il Cagliari non ha accettato. Ha vinto la furbizia, ma la ruota gira”.

Immediata la risposta di Walter Mazzarri: “Stimo Sinisa. Qui però non c’è nessun furbo – ha detto il tecnico rossoblù – siamo in emergenza anche noi per diversi motivi. Ha deciso la Federazione, qui è tutta un’incertezza, noi seguiamo le indicazioni della Lega”.

