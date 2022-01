Fumata nera dopo la conferenza dei capigruppo per la scelta dei tre grandi elettori sardi. Oggi i consiglieri regionali voteranno “in piena libertà”, come scritto in una nota dell’ufficio stampa del Consiglio regionale.

Stessa situazione dopo la riunione dei presidenti dei gruppi di centrodestra: il leader dell’Udc Giorgio Oppi ha fatto sapere che non ci sarà nessun vincolo da parte loro rispetto alla prassi, secondo la quale i grandi elettori sarebbero rappresentati dai presidenti della Giunta e del Consiglio regionale e il capogruppo del partito di minoranza più rappresentativo. In questo caso, quindi, i nomi dovrebbero convergere su Solinas, Pais e Ganau. Ma, a quanto pare, non è detta l’ultima parola.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it