Nella serata di ieri il sindaco di Tempio Pausania, Gianni Addis, e gli assessori hanno deciso: l’edizione 2022 del “Carrasciali timpiesu” verrà rinviata a causa dell’emergenza Covid, dilagante in tutto il paese.

La manifestazione era attesa per la fine di febbraio, ma l’Aula consiliare, d’accordo anche con i gruppi che hanno partecipato al bando per la realizzazione dei carri di Carnevale, ha preferito mettere in primis la salute degli abitanti di Tempio e di tutti coloro che sarebbero accorsi ad assistere a una delle sfilate più conosciute dell’Isola.

