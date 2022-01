Il verdetto arriverà venerdì ma la Sardegna – che probabilmente resterà “bianca” per pochi punti percentuali – è sempre più vicina al cambio di fascia. Il monitoraggio dell’Iss e del ministero della Salute non dovrebbe riservare sorprese, ma a preoccupare è l’ultimo dei parametri che ancorano tengono l’isola in zona bianca.

Il parametro dei contagi ogni 100 mila abitanti è stato ampiamente superato, come è stata superata la soglia del 10% dell’occupazione dei posti letto in terapia intensiva (siamo arrivati al 14%). L’ultimo baluardo è quello della pressione sui reparti di area medica che secondo l’ultima rilevazione dell’Agenas, riferita alla giornata di ieri è arrivata con 25 nuovi ricoveri nell’isola al 13% (+1%), due punti sotto la soglia critica del 15%. Il progressivo aumento dei ricoveri a partire dell’Epifania fa presupporre un ingresso della Sardegna in zona gialla nell’ultima settimana di gennaio.

