“Un giornalista rigoroso, un uomo politico onesto. Una figura animata dall’alto senso delle Istituzioni”. Oggi in apertura della seduta del Consiglio regionale che doveva eleggere i tre grandi elettori della Sardegna per le votazioni per il nuovo inquilino del Quirinale, il presidente del Consiglio regionale Michele Pais ha ricordato la tragica scomparsa del Presidente del Parlamento europeo David Maria Sassoli. “Siamo commossi di fronte a un italiano che con passione, dedizione e stile ha ricoperto una delle più prestigiose cariche all’interno delle Istituzioni europee. Invito i colleghi – ha concluso il presidente Pais – a osservare un minuto di silenzio in occasione di questo lutto che non solo ha scosso il mondo politico e istituzionale ma anche le cittadine e i cittadini del nostro Paese e dell’Europa intera”.

