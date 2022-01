Ennesimo incidente stradale sulle strade sarde. Per cause ancora da accertare verso le 9,45 un furgone ha tamponato un’autovettura sulla Strada Statale 554, all’incrocio che dal cimitero di Monserrato collega la statale 387. Gli operatori della squadra dei Vigili del Fuoco giunti sul posto hanno estratto una donna dal veicolo e affidata ai sanitari inviati dal 118 che l’hanno trasportata in ospedale. La donna non risulta in pericolo di vita e il conducente del furgone risulta illeso. I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale, mentre una squadra dell’ANAS ha provveduto alla gestione della viabilità e al ripristino della sede stradale.

