Resterà chiusa fino al 17 gennaio 2022 la Scuola Primaria “Atzeni 2” di via Dessy Deliperi. Con un’ordinanza emessa oggi il Sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, ha disposto la chiusura dei locali scolastici del plesso della Scuola Primaria “Atzeni 2” sito in via Dessy Deliperi da oggi al 17 gennaio 2022. Il provvedimento si è reso necessario dopo l’inizio di un intervento di derattizzazione, effettuato dalla ProService spa nei locali scolastici, che terminerà il 17 gennaio 2022.

