Le microalghe, per la loro capacità di mangiare l’anidride carbonica, possono essere usate per tanti scopi: farmaceutico, alimentare, biogas. Possono consumare la CO2 delle acciaierie e trasformarla per produrre ossigeno. Consapevoli di questo, Gabriele Cipri e Andrea Moro hanno creato Livegreen, un’azienda sarda che è diventata la principale produttrice italiana di spirulina biologica.

La società ha sviluppato un processo di estrazione esclusivo per produrre una nuova proteina vegetale sostenibile e altri estratti ad alto valore aggiunto per l’industria farmaceutica e parafarmaceutica direttamente dalla spirulina, un’alga utilizzata per usi alimentari e cosmetici e considerata la regina dei super-food. Grazie a questo ingrediente naturale e salutare (possiede infatti proprietà antibatteriche e antiossidanti), l’azienda con base a Oristano offre un’ampia gamma di prodotti, dai vegburger alla pasta fino alle barrette energetiche.

L’obiettivo di Livegreen è quello di espandersi sul mercato con una nuova proteina base per il mercato alimentare, utilizzabile sia nei prodotti a marchio proprio, sia come ingrediente per aziende del food&beverage che vogliono utilizzare una fonte proteica sostenibile e in linea con il futuro del mercato alimentare, sempre più orientato alle proteine vegetali e ai prodotti derivanti dalle piante.

Grazie a partnership importanti (già avviate quelle con Università di Cagliari, Università di Padova, Università Bocconi, Università di Sassari, Università La Sapienza di Roma, Università Federico II di Napoli, Università Statale di Milano, Università di Milano-Bicocca, Università di Almerìa e Sardegna Ricerche) la società è diventata un punto di riferimento delle microalghe in Italia.

