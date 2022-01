“Ma questo è il modo di tutelare un sito di interesse europeo ed internazionale come la laguna Santa Gilla?”, scrive Valerio Piga dell’associazione ambientalista Difensori della natura.

Nell’immagine postata su Facebook, l’attivista cagliaritano mostra un ammasso di rifiuti lungo lo stagno che ha ricevuto numerosi riconoscimenti per le risorse presenti nel complesso ecosistema situato alle porte di Cagliari.

“Mesi e mesi in queste condizioni. Non oso immaginare i fondali in che stato si trovino”, commenta ancora Piga, che attacca nuovamente l’assessore all’Ambiente, che di recente ha affermato a mezza stampa che “la situazione dei rifiuti in città è nettamente migliorata”.