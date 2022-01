Ha perso il bimbo che portava in grembo perché sprovvista di tampone molecolare necessario per ricevere le cure. Una ragazza 25 enne di Sassari, Alessia Nappi, sabato mattina è stata respinta dal Pronto soccorso ostetrico delle cliniche di San Pietro di Sassari. La giovane è arrivata all’ospedale con una emorragia in atto e forti dolori addominali, ma essendo indisponibile il tampone molecolare in loco, non è stata visitata: le è stato detto di ritornare il lunedì successivo. Ma nel frattempo ha perso il bambino.

Il Popolo della Famiglia Sardegna, venuto a conoscenza della triste vicenda, esprime la propria vicinanza alla donna e al marito. Sull’accaduto interviene Barbara Figus, Coordinatrice regionale del Popolo della Famiglia. “ E’ davvero impensabile che si possa perdere il proprio figlio per questioni burocratiche o di scarsa organizzazione causati da una retorica dirigista e profondamente discriminatoria che governa il nostro Paese in questo momento. Come movimento chiediamo che il Bene della persona venga sempre messo al primo posto”.

