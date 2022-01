“Via alla manutenzione dell’illuminazione pubblica a partire dallo storico quartiere di Castello, dove Piazza Mundula è stata teatro dell’avvio del recupero degli impianti dell’illuminazione pubblica”. Lo rende noto, entusiasta, il presidente della Commissione sicurezza al Comune di Cagliari, Marcello Polastri, che esprime “un plauso alla giunta comunale per aver reperito e messo a disposizione ben 828.000 euro per illuminare nuovamente le innumerevoli zone della città che solo ancora al buio”.

“È un contributo fondamentale e sostanzioso per il solo 2020 fortemente voluto dalla Giunta comunale per dar vita alla manutenzione degli impianti luminosi per il 2022”, prosegue Polastri.

“Finalmente, la città, che sta soffrendo il buio in diverse zone, diverrà migliore. Perché talvolta, ai guasti, ai quali è necessario far fronte, si aggiungono anche gli atti vandalici e le sassate: è il caso – conclude Polastri – di alcuni globi oramai spenti, come quelli di piazza Mundula e che rivivranno più luminosi, com’è giusto che sia”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it