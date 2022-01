Dieci giorni di mini lockdown a Burcei. Lo ha annunciato il sindaco Simone Monni sul suo profilo social: “Nelle ultime ore siamo stati contattati da numerosi cittadini che ci hanno comunicato di essere positivi al Covid. L’attuale situazione epidemiologica presenta le condizioni di un rapido peggioramento con la probabilità di un ulteriore incremento della diffusione del virus”.

Per questo motivo, in attesa dei dati ufficiale di Ats Sardegna, il sindaco si porta avanti e anticipa l’ordinanza comunale. “Per 10 giorni [è prevista] la limitazione degli spostamenti delle persone, salvo le deroghe previste e la sospensione di alcune attività non essenziali per evitare l’ulteriore diffusione del contagio nel territorio comunale”.

In particolare, tra le direttive: è previsto il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino seguente, salvo casi di urgenza, motivi di lavoro o di salute; sono sospese le attività commerciali al dettaglio, eccetto le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità con chiusura alle ore 20; sono chiusi i mercati, salvo le attività di vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici; restano aperte le edicole, i tabaccai e le farmacie; i distributori automatici di alimenti e bevande sono chiusi dalle 18 alle 5. Per i bar è previsto l’asporto dalle 5 alle 18, mentre per i servizi di ristorazione l’asporto verrà garantito dalle 18 alle 22.

Gli studenti torneranno in dad e ci si potrà recare negli uffici comunali soltanto previo appuntamento. Sono garantite le uscite per attività motorie e sportive in generale, oltre che quelle in campagna per accudire il bestiame, orti e frutteti.

Vietato organizzare feste e cerimonie al chiuso o all’aperto. Chiusi anche gli impianti sportivi, il parco comunale, la biblioteca e il centro di aggregazione sociale.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it