La nota presentatrice Serena Dandini, durante una puntata di Propaganda Live, ha elencato una serie di personalità femminili che potrebbero, per curriculum e carisma, ricoprire il ruolo di Presidente della Repubblica.

Tra i nomi fatti quello della sarda Daniela Ducato: la rivista americana Fortune l’ha premiata da poco come imprenditrice più innovativa d’Italia ma, già prima, l’imprenditrice di Guspini aveva ricevuto in Svezia il titolo di imprenditrice più innovativa d’Europa nel settore industria green e successivamente è stata nominata Cavaliere della Repubblica per meriti ambientali e definita «campionessa mondiale di innovazione» da parte del presidente Sergio Mattarella.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it