Alle 18 un Cagliari rigalvanizzato dalle recenti vittorie cerca punti anche contro la Roma di Mourinho. I rossoblùsono rimaneggiati da qualche assenza di troppo a causa del Covid, ma Mazzarri dovrebbe riuscire a mettere in campo una formazione comunque di tutto rispetto: in porta ci sarà Cragno, pronto per dirigere le operazioni di un terzetto difensivo composto da Altare, Goldaniga e Carboni. A centrocampo pronti Zappa e Lykogiannis sulle fasce con il ritorno di Nandez in mezzo al campo, pronto per affiancare Marin e Deiola. In attacco, vista anche l’assenza di Keita Balde, ci sarà ancora Pavoletti al fianco di Joao Pedro.

Roma, 4-2-3-1: Rui Patricio; Maitland-Niles, Mancini, Kumbulla, Vina; Oliveira, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

Cagliari, 3-5-2: Cragno; Altare, Goldaniga, Carboni; Zappa, Nandez, Marin, Deiola, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti.

