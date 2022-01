La Roma, ancora alla ricerca della prima vittoria del 2022, dopo i due ko consecutivi contro Milan e Juventus trova i tre punti contro un Cagliari incerottato e troppo timido davanti.

Le attenuanti ci sono tutte. Alla vigilia troppe tegole per mister Mazzarri. Dopo la positività al Covid di Aresti, Lovato e Bellanova, già annunciata dal Cagliari Calcio, è arrivata la notizia che anche un altro giocatore rossoblù ha contratto il coronavirus e dunque non è stato disponibile per la sfida contro la Roma: Alberto Grassi.

Il mister ha dovuto fare dunque di necessità virtù: squadra chiusa, con molti volti nuovi, ed esposta al contropiede devastante dei giallorossi. Finisce 1-0, seppure all’84’ il solito Joao Pedro abbia avuto l’occasione per pareggiare (bravo Rui Patricio a smanacciare sulla traversa il piatto dell’attaccante italo-brasiliano) e al 93′ Nandez a tu per tu con Rui Patricio fallisca il controllo con il petto.

Non c’è da fasciarsi la testa comunque. Le vittorie da inseguire in chiave salvezza vanno cercate altrove: un ko come questo ci può stare.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it