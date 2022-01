In una recente intervista rilasciata in Brasile il fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo ha dichiarato di essere molto interessato al tema della longevità. L’ex attaccante della Juventus oggi in forza al Manchester United, tra poco compirà 37 anni e notoriamente sta attento quasi maniacalmente alla sua alimentazione e alla sua forma fisica dimostrando meno dei suoi anni.

Dato il suo interesse al tema della lunga vita – come riportava ieri il quotidiano L’Unione Sarda – Cristiano Ronaldo, per gli appassionati CR7, è stato ufficialmente invitato in Ogliastra, la terra dei centenari. Ad estendere all’attaccante l’invito a visitare la terra dei graniti e dei culurgiones è stato il regista ogliastrino Pietro Mereu, autore del documentario “Il Club dei centenari”, con cui Mereu ha fatto conoscere al mondo le meraviglie dell’Ogliastra, una delle cosiddette blue zone del pianeta, cioè le parti del mondo studiate per la longevità e l’aspettativa di vita degli abitanti.

Mereu, si legge nell’intervista rilasciata all’Unione, intende inviare a Ronaldo il suo documentario e – qualora il fuoriclasse intendesse accettare l’invito – fargli da cicerone nella terra delle mille bellezze paesaggistiche e enogastronomiche.

Oltre l’Ogliastra le blue zone del mondo sono: Icaria in Grecia, Okinawa in Giappone, Nicoya in Costa Rica e Loma Linda in California.

