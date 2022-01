Potrebbe avere uno strascico legale il tour in fuoristrada sulle dune di Piscinas denunciato su Instagram nei giorni scorsi. Qualche giorno fa il Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) ha infatti segnalato la vicenda con la relativa documentazione fotografica al Ministero della Transizione Ecologica, alla Regione autonoma della Sardegna, al Comune di Arbus, al Corpo forestale e di vigilanza ambientale e, per opportuna conoscenza, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.

“I controlli ambientali sono assolutamente necessari e fondamentali per difendere la nostra Terra ed evitare che sia degradata a un volgare scenario per safari – si legge sul sito dell’associazione presieduta da Stefano Deliperi – E misure sanzionatorie quali la confisca amministrativa dei mezzi utilizzati per compiere le infrazioni (i veicoli fuoristrada) e il daspo ambientale sarebbero utilissime”.

I fuoristrada, appartenenti ad un gruppo di turisti tedeschi che fanno parte di un’organizzazione che organizza tour in tutto il mondo, erano stati fotografati qualche settimana fa sulle dune di Piscinas e sul Rio Irvi. I turisti si erano vantati su Instagram della bellezza dell’escursione, con tanto di foto, salvo poi chiedere scusa nei giorni successivi.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it