In Sardegna son state somministrate ben 20.930 vaccini, il 25% dei circa 83.900 bambini tra i 5 e gli 11 anni e 4.221 seconde dosi, il 5% della platea.

Nel complesso, i sardi vaccinati sono 1.286.290, pari all’80,5%. Un nuovo boom di prime dosi che nella giornata di ieri, nonostante fosse domenica, ha sfiorato le 11mila somministrazioni e circa 3mila prime dosi.

Più precisamente, gli over 60 “immunizzati”, nell’Isola sono oltre il 90%, mentre nella fascia 50-59 anni si supera l’86% così come per i giovani tra i 20 e i 29 anni. Mancano all’appello, quindi, 221.985 sardi, tenendo conto però che 64.152 di loro sono bambini tra i 5 e gli 11 anni che devono ancora essere vaccinati.

